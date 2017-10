No primeiro grande desafio do ano, o Manchester United (1º) não conseguiu mostrar o poderio ofensivo de outros jogos e apenas empatou sem gols com o Liverpool (6º), neste sábado, pela abertura da oitava rodada da Premier League.

Com 20 pontos, os comandados de José Mourinho descolaram em um ponto do rival Manchester City, que entra em campo para buscar a liderança isolada contra o Stoke (13º).

Os Reds do alemão Jurgen Klopp só venceram um dos últimos oitos jogos, somando-se todas as competições. Apesar disso, o Liverpool comandou o jogo e teve as melhores oportunidades, mas a vitória escapou por conta da excelente atuação do goleiro espanhol David de Gea.