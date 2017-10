Com dois gols de Gabriel Jesus, o Manchester City assumiu a liderança isolada da Premier League, neste sábado, depois de atropelar o Stoke City (15º) por 7 a 2 pela oitava rodada da Premier League, que viu Manchester United e Liverpool (7º) empatarem sem gols.

Os comandados de José Mourinho estacionaram na segunda colocação com 20 pontos e viram os Citizens passarem o carro por cima do Stoke para ficarem sozinhos na primeira posição, com 22 pontos.

Liderado pelo brasileiro Gabriel Jesus, que fez dois gols na vitória, o time do espanhol Pep Guardiola não se cansa de balançar as redes. Foram 29 gols marcados em oito rodadas, uma média de 3,6 por jogo, e apenas quatro sofridos.

Além do camisa 9 da seleção, o meia brasileiro Fernandinho também deixou o dele, com um balaço de fora da área que morreu no ângulo do goleiro.

O espanhol David Silva, o alemão Leroy Sané, o português Barnardo Silva e o Raheem Sterling completaram a goleada dos Citizens. Os gols do Stoke foram marcados por Diouf e Kyle Walker, contra.

Os Reds do alemão Jurgen Klopp só venceram um dos últimos oitos jogos, somando-se todas as competições. Apesar disso, o Liverpool comandou o jogo e teve as melhores oportunidades, mas a vitória escapou por conta da excelente atuação do goleiro espanhol David de Gea.

Nos outros jogos do dia, o lanterna Crystal Palace conseguiu marcar os primeiros gols do campeonato para vencer o clássico londrino contra o Chelsea (4º) por 2 a 1. O time não tinha feito nenhum gol e nenhum ponto até o início da rodada, mas agora pode iniciar a reação no campeonato.

O espanhol César Azpilicueta abriu o placar, fazendo gol contra, aos 11 minutos do primeiro tempo, o francês Tiemoué Bakayoko empatou, aos 18, e Wilfried Zaha definiu a vitória, aos 45.

O Tottenham (3º) venceu o Bournemouth (19º) por 1 a 0, com o dinamarquês Christian Eriksen fazendo o único gol do jogo.

Burnley (6º) e West Ham (14º) empataram em 2 a 1, enquanto o Swansea (13º) superou o Huddersfield (11º) por 2 a 0.

Já o Arsenal (5º) tem difícil confronto contra o Watford (8º), revelação do campeonato e liderado pelo jovem atacante brasileiro Richarlison, ex-Fluminense.

-- Programação e resultados da oitava rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

Liverpool - Manchester United 0 - 0

Swansea - Huddersfield Town 2 - 0

Burnley - West Ham 1 - 1

Crystal Palace - Chelsea 2 - 1

Manchester City - Stoke 7 - 2

Tottenham - AFC Bournemouth 1 - 0

(13h30) Watford - Arsenal

- Domingo:

(10h30) Brighton and Hove Alb - Everton

(13h00) Southampton - Newcastle

- Segunda-feira:

(17h00) Leicester - West Bromwich

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 22 8 7 1 0 29 4 25

2. Manchester United 20 8 6 2 0 21 2 19

3. Tottenham 17 8 5 2 1 15 5 10

4. Chelsea 13 8 4 1 3 13 8 5

5. Arsenal 13 7 4 1 2 11 8 3

6. Burnley 13 8 3 4 1 8 6 2

7. Liverpool 13 8 3 4 1 13 12 1

8. Watford 12 7 3 3 1 11 12 -1

9. Newcastle 10 7 3 1 3 7 6 1

10. West Bromwich 9 7 2 3 2 6 8 -2

11. Huddersfield Town 9 8 2 3 3 5 9 -4

12. Southampton 8 7 2 2 3 5 7 -2

13. Swansea 8 8 2 2 4 5 8 -3

14. West Ham 8 8 2 2 4 8 14 -6

15. Stoke 8 8 2 2 4 9 18 -9

16. Brighton and Hove Alb 7 7 2 1 4 5 9 -4

17. Everton 7 7 2 1 4 4 12 -8

18. Leicester 5 7 1 2 4 9 12 -3

19. AFC Bournemouth 4 8 1 1 6 4 12 -8

20. Crystal Palace 3 8 1 0 7 2 18 -16