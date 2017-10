O Nantes (4º) do italiano Claudio Ranieri buscava a quarta vitória seguida na nona rodada da Ligue 1, neste domingo, mas não conseguiu mais do que empate em 1 a 1 contra o Bordeaux.

Os 'Canarios' abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com gol do burquinense Préjuce Nakoulma aos 47 minutos. Na segunda etapa, o brasileiro Malcom fez o gol de empate aos 2 minutos e salvou o ponto para o time da casa.

O Nantes se mantém na quarta colocação com 17 pontos, empatado com o Saint-Etienne (3º) mas longe dos 25 pontos do líder Paris Saint-Germain, que venceu o Dijon por 2 a 1 no sábado.