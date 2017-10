A bola aérea defensiva do Inter voltou a virar assunto após o gol sofrido contra o Criciúma no Heriberto Hülse. É o espaço aéreo facilmente penetrado! Na temporada de 2017, mais de 42% dos gols tomados pelo time de Guto Ferreira foram em cruzamentos alçados na área colorada.

Mesmo que o time esteja mais estabilizado do que na época de Zago, proporcionalmente, os números aumentaram: nove dos 21 gols sofridos sob a nova direção, contra a estatística anterior de 28 gols sofridos e nove de bola aérea. Para termos uma ideia, essa instabilidade é gerada pela inconstância na formação das duplas de zaga que atuaram durante a temporada. Foram 17 pares diferentes. É muita coisa!

Já atuaram, por exemplo, Eduardo e Ernando, Léo Ortiz e Paulão, Neris e Ernando e Danilo Silva e Cuesta. Não há como criar liga com trocas constantes. O melhor momento foi com Klaus e Cuesta. É hora de curar a sangria na reta decisiva da Série B para atingir o objetivo com mais calma!