Resumindo, gurizada: são muito boas as peças de reposição! Se comparar com os outros times da B, vira covardia. Por isso, não se entende um desempenho tão pífio contra um rival fraco. O Inter tem de provar a superioridade da sua camisa. É hora de acordar e seguir ao pé da letra a campanha: #OInterNãoDorme!

O próximo jogo do Inter na Série B também será longe do Beira-Rio. O Criciúma, que vira um tigre no Heriberto Hülse, foi um gatinho manso na derrota para o Vila Nova, na terça-feira. Travou nos 42 pontos e se afastou do Paraná, quarto colocado, com 52. O acesso é bem difícil. E faltam poucos pontos pra escapar do rebaixamento. Será um rival complicado!