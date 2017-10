Os comandados do argentino empataram em 2 a 2 com o time da segunda divisão no tempo regulamentar. Na disputa de penalidades, o brasileiro Thiago Mendes fez o gol da vitória por 5 a 4.

Durante o tempo normal, Yassine Benzia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, mas Jordan Pierre-Charles empatou aos 44. Na segunda etapa, o paraguaio recolocou o Lille na frente, aos 29, mas no último minuto de jogo Lebo Mothiba conseguiu o empate.

Apesar da classificação, a tensão deixa a torcida preocupada com a sequência da temporada do time, cheia de expectativas antes do início do trabalho de Bielsa e com várias contratações na janela de transferências.