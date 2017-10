O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, cruzando a linha de chegada à frente do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e se aproximou da conquista do título mundial.

Hamilton, que largou da pole no circuito das Américas em Austin, no Texas, venceu a 9ª corrida na temporada e acumula 66 pontos de vantagem sobre Vettel, uma gordura que lhe valerá o tetracampeonato mundial caso chegue entre os cinco primeiros do GP do México, na semana que vem.

Se Hamilton precisará esperar pelo menos mais uma semana para festejar o título, sua escuderia já pode comemorar. Com os pontos somados pelo britânico e o finlandês Valtteri Bottas (5º), a Mercedes garantiu o título de Construtores pelo quarto ano consecutivo.

A vitória foi a 62ª da carreira do britânico, que recebeu a bandeirada final com 10 segundos de vantagem sobre Vettel. A terceira colocação ficou com o outro piloto da Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen.

Raikkonen acabou herdando a posição no pódio após a corrida, depois do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que havia cruzado a linda de chegada em terceiro, ser punido com 5 segundos por ignorar uma curva.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, que largou do 11º lugar, fez boa corrida e terminou em 9º, garantindo pontos importantes para sua escuderia.

- Resultado oficial do GP dos EUA de F1:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) percorreu os 308,405 km em 1 h 33:50.993

(média: 197,169 km/h)

2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) à 10.143

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) à 16.768

4. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) à 15.779

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 34.967

6. Esteban Ocon (FRA/Force India) à 1:30.980

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) à 1:32.944

8. Sergio Pérez (MEX/Force India) à 1 tour

9. Felipe Massa (BRA/Williams) à 1 tour

10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) à 1 tour

11. Lance Stroll (CAN/Williams) à 1 tour

12. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) à 1 tour

13. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) à 1 tour

14. Romain Grosjean (FRA/Haas) à 1 tour

15. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) à 1 tour

16. Kevin Magnussen (DIN/Haas) à 1 tour

Melhor volta da corrida: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:37.766 na 51ª volta (média: 203,003 km/h)

Abandonos:

Nico Hülkenberg (ALE/Renault): problema mecânico 4ª volta

Pascal Wehrlein (ALE/Sauber): problema mecânico 6ª volta

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull): motor 15ª volta

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda): problema mecânico 25ª volta