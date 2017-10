O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula-1, cruzando a linha de chegada à frente do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e se aproximou da conquista do título mundial.

Hamilton, que largou da pole no circuito das Américas em Austin, no Texas, venceu sua nona corrida na temporada e acumula 66 pontos de vantagem sobre Vettel, uma gordura que lhe valerá o tetracampeonato mundial caso chegue entre os cinco primeiros do GP do México, na semana que vem.