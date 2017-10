No primeiro duelo entre os atuais campeão e vice da Bundesliga, na quarta-feira, o Bayern não soube aproveitar a superioridade numérica que teve por mais de uma hora, após a expulsão de Naby Keita. Teve que esperar pelos pênaltis, nos quais venceu por 5-4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Com 20 pontos, o Bayern de Munique está empatado no topo da tabela com o Borussia Dortmund. O Leizpig vem logo atrás com 19 pontos.