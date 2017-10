O Leicester (11º) venceu o Everton (18º) por 2 a 0 na estreia do novo técnico francês Claude Puel, neste domingo, pela 10ª rodada da Premier League, e agravou a crise do time de Wayne Rooney.

Puel assumiu o time depois da demissão do Craig Shakespeare e se deu melhor no confronto entre novos treinadores, já que David Unsworth também passou a comandar o Everton após a saída do holandês Ronald Koeman.