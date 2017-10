Com os três pontos, a Velha Senhora chega às 28 unidades e empata com a Napoli (2º) na liderança, com a vantagem de ter melhor saldo de gols.

No entanto, os comandados de Maurizio Sarri entram em campo no domingo para tentarem voltar a se isolar na competição em partida contra o Sassuolo (15º).

Higuaín abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, completando passe do compatriota Paulo Dybala. No meio de três zagueiros, encontrou espaço para girar e balançar as redes. Na segunda etapa, fez o 101º gol na Serie A aos 18 minutos.