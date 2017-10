Turis Calcio / Divulgação

A quarta divisão do futebol italiano ganhou projeção internacional nesta semana com um fato insólito. No último domingo, em partida entre Turris Calcio e Sarnese, um jogador do Turris teria urinado na direção da torcida e foi expulso pelo árbitro da partida.

O meia Giovanni Liberti estava se aquecendo perto do banco de reservas e, repentinamente, abaixou o calção e urinou na direção da torcida do Sarnese. Ele foi flagrado pelo quatro árbitro, que afirmou que o meia também fez gestos obscenos com o órgão genital. Liberti foi prontamente expulso e suspenso por cinco partidas. O presidente do Turris Calcio rebateu as acusações da arbitragem e irá recorrer da decisão. Segundo Antonio Colantonio, seu jogador estava apenas bebendo água e ajeitando seu uniforme.