Em maio, a Inglaterra se deparou com a Espanha na Eurocopa sub-17 e perdeu a final nos pênaltis. Neste sábado, quase cinco meses depois, a vingança veio com toques de crueldade. Depois de estarem perdendo por 2 a 0, os impiedosos ingleses viraram para 5 a 2, na decisão do Mundial da categoria. Duelo antológico em Calcutá, na Índia, com gols dos campeões marcados por Brewster, Folden (2), Gibbs-White e Guehi. Sergio Gomez anotou os dois para os espanhóis, quando o camisa 10 ainda não tinha noção do que viria.

Apesar de um primeiro tempo equilibrado, a Espanha aproveitou bem as oportunidades que surgiram ao longo dos 45 minutos. A atual campeã europeia pouco teve a bola, mas balançou a rede duas vezes, após trocas de passes. Camisa 10, Sergio Gomez fez bis, curiosamente com duas assistências de Gelabert Pina. Era só o começo do insólito roteiro.

O resultado contrastava com a boa atuação dos ingleses, que tiveram quase 60% de posse de bola antes do intervalo. E o panorama foi alterado ainda antes das seleções irem ao vestiário. Algoz da Seleção Brasileira, Brewster, artilheiro do torneio e autor de sete gols nos últimos três jogos, deixou mais uma vez a sua marca, de cabeça, após jogada do insinuante Sessegnon. O oitavo da joia do Liverpool em toda a competição.

Na segunda etapa, ocorreu o que se desenhava. O gol da Inglaterra pilhou ainda mais o time que eliminou o Brasil nas semifinais, tanto que, em nova jogada vertical de Sessegnon, Gibbs-White deixou tudo igual, antes dos 15 minutos. Havia muito tempo para mais emoções.