"A Red Bull sempre me mostrou sua fé e sua confiança em mim (...) Sempre me apoiaram na minha ambição. Temos as mesmas ambições", explicou Verstappen, que em 2016 se tornou o piloto mais jovem a ganhar um Grande Prêmio de F1.

"Sou muito feliz por poder continuar com a Red Bull", continuou o holandês, sexto colocado no Mundial de pilotos antes da disputa do GP dos Estados Unidos, neste domingo no Texas.