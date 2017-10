Futebol é momento. Até as paredes sabem que Michel é titular, mas tudo indica que, amanhã, no jogo em que o Grêmio vai carimbar a vaga para a final da Libertadores, o menino Jailson será escalado para começar o jogo.

Além da oceânica vantagem construída na casa do Barcelona, e de ainda entender que o preferido necessita de mais ritmo após a cirurgia, o técnico Renato Portaluppi, por uma questão de justiça, vai seguir a escrita de não mexer no que deu certo.

Tremedeira

Bateu o pavor. Na derrota para a Ponte Preta, em um jogo em que até não mereceu perder, o Corinthians mostrou que está fora do prumo e louco para entregar o título que esteve sempre nas suas mãos. Dependendo do que acontecer no clássico contra o Palmeiras, no domingo, o ambiente no Timão vai virar um inferno.