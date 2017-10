ENCRUZILHADA – Chegou a hora da verdade. Logo mais, no Itaquerão, Corinthians e Grêmio, líder e vice-líder, que estão jogando bem menos do que fizeram no primeiro turno, fazem um jogo que pode decidir o Brasileirão.

Nove pontos atrás do Timão, ainda sonhando de canto de olho com o caneco nacional, o time do técnico Renato Portaluppi, com a volta de Luan, vai para o tudo ou nada. Na prática, o confronto é, sem favor algum, uma grande encruzilhada.