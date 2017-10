Num jogo que significava muito para os dois, Corinthians e Grêmio empataram sem gols. Um resultado que deixou os paulistas com uma mão e quatro dedos no caneco e animou o torcedor gremista pela volta de Luan, que emprestou qualidade à equipe.

Agora, após uma atuação melhor do que vinha fazendo, o time de Renato só respira a Libertadores.

Desde que o diferenciado Luan passou a frequentar a enfermaria, o atacante Lucas Barrios sumiu nos jogos, com muito poucas conclusões e atuações que deixaram a desejar.

Contratado para substituir ou jogar ao lado D'Alessandro, o armador Camilo, como acontecia nos seus últimos tempos de Botafogo, foi colocado perto da linha lateral, mais preocupado em cuidar do adversário e sem nenhuma chance de ajudar o gringo a proporcionar chances aos atacantes.

Se continuar sendo aproveitado do jeito que foi em Varginha, é certo que o jogador vai virar peça sem importância no grupo que ganha a vida no Beira-Rio.