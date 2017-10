Num jogo sofrível, o Grêmio mais uma vez jogou pouco, mas no último minuto tirou proveito da ruindade do Coritiba, achou o gol e somou três pontos.

Apesar do belo resultado, o time de Renato fez outra atuação sofrível, daquelas para ajustar o que está desajustado e ficar no ponto para o desafio da Libertadores.

A cada dia que passa, fica muito claro que Gutiérrez, mesmo com as convocações para fazer parte da seleção chilena, está completamente fora dos planos do Inter.

Com o moral nas nuvens, parado desde que saiu do Criciúma, Luiz Carlos Winck bateu o martelo com o Caxias, onde fez um trabalho exemplar no último Gauchão.