O Eintracht Frankfurt, 7º colocado do Campeonato Alemão, empatou em 1 a 1 fora de casa com o Mainz (11º), nesta sexta-feira na partida de abertura da 10ª rodada da competição, desperdiçando a oportunidade de entrar na zona de classificação à Liga dos Campeões.

Em caso de vitória, o Frankfurt teria assumido provisoriamente o 4º lugar. Com o empate, a equipe poderá perder posições dependendo dos resultados de Borussia Monchengladbach (8º), Bayer Leverkusen (9º) e Augsburg (10º), neste fim de semana.

Stefan Bell, contra, abriu o placar sem querer para o Eintracht Frankfurt aos 37 minutos de jogo.

O empate do Mainz aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo com Suat Serdar.

As equipes do topo da tabela jogam no sábado. O Borussia Dortmund (1º) e o Bayern de Munique (2º), empatados com 20 pontos, encaram Hannover (6º) e RB Leipzig (3º), respectivamente.

O Leipzig está a apenas um ponto dos líderes e chegará ao Allianz Arena com a ambição de se vingar da eliminação nos pênaltis diante do mesmo Bayern na Copa da Alemanha, no meio de semana.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Mainz - Eintracht Frankfurt 1 - 1

- Sábado:

(11h30) Hoffenheim - B. Moenchengladbach

Hertha Berlim - Hamburgo

Schalke 04 - Wolfsburg

Bayer Leverkusen - Colônia

Hannover - Borussia Dortmund

(14h30) Bayern de Munique - RB Leipzig

- Domingo:

(12h30) Werder Bremen - Augsburg

(15h00) Stuttgart - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 25 7 18

2. Bayern de Munique 20 9 6 2 1 22 7 15

3. RB Leipzig 19 9 6 1 2 16 10 6

4. Hoffenheim 16 9 4 4 1 16 11 5

5. Schalke 04 16 9 5 1 3 12 9 3

6. Hannover 15 9 4 3 2 10 7 3

7. Eintracht Frankfurt 15 10 4 3 3 11 10 1

8. B. Moenchengladbach 14 9 4 2 3 13 17 -4

9. Bayer Leverkusen 12 9 3 3 3 20 14 6

10. Augsburg 12 9 3 3 3 12 10 2

11. Mainz 11 10 3 2 5 11 16 -5

12. Hertha Berlim 10 9 2 4 3 9 11 -2

13. Stuttgart 10 9 3 1 5 6 11 -5

14. Wolfsburg 9 9 1 6 2 9 12 -3

15. Freiburg 8 9 1 5 3 6 17 -11

16. Hamburgo 7 9 2 1 6 6 15 -9

17. Werder Bremen 5 9 0 5 4 3 9 -6

18. Colônia 2 9 0 2 7 3 17 -14