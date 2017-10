LUCAS MER¿?ON / FLUMINENSE F.C.

No duelo dos desesperados tricolores, o Fluminense venceu com autoridade por 3 a 1, se aliviou na tabela e deixou o São Paulo mais próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão. Henrique Dourado, Sornoza e Robinho marcaram para o time da casa no Maracanã e Shaylon, no fim, descontou.

Desde o apito inicial, quem tomou as ações da partida foi o Flu. Sem Wendel, suspenso, Abel Braga manteve o esquema da última vitória com Douglas formando uma trinca de meias ao lado de Scarpa e Sornoza. E deu certo: nos primeiros 15 minutos, o Fluminense chegou pelas laterais com Marcos Júnior, Lucas e Marlon — que buscaram Dourado na área, sem sucesso.

O São Paulo, acuado, não conseguia manter a posse de bola no ataque. Nem mesmo sair da intermediária defensiva. O apagado trio formado por Cueva, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme pouco apareceu e sobrecarregou Hernanes, o cérebro da equipe.

Até os 20 minutos, a preocupação do time de Dorival era tirar o perigo da área de qualquer forma - e Júnior Tavares, precipitado, usou a mão para interceptar cruzamento. Pênalti para o Fluminense e bola nos pés do artilheiro do Brasileirão, que não perde: bola pro lado, Sidão pro outro. Foi o 16º gol do Ceifador no campeonato, 30º no ano.

O gol animou a torcida no Maracanã, que nem teve tempo de comemorar. No lance seguinte, Cavalieri lançou Scarpa em contra-ataque e o camisa 10, malandro, deslocou Rodrigo Caio, entrou na área e serviu Sornoza. O equatoriano, voltando à boa forma, bateu de chapa e marcou pela primeira vez desde que fraturou o tornozelo, em maio.

Os gols seguidos foram um balde de água fria para os paulistas, que se desmontaram em campo. O primeiro tempo saiu barato para os visitantes e Dorival pôs Maicosuel no intervalo. Mas, na prática, nada mudou.

Na segunda etapa, o Fluminense jogou como time grande. Com a vantagem debaixo do braço, os garotos - bem menos experientes que o adversário - tiveram inteligência e atitude para dominar a partida. Nos últimos minutos, Robinho entrou no lugar do camisa 9, entrou na área e foi derrubado. Mais um pênalti e ele mesmo cobrou, marcando seu primeiro com a camisa tricolor.