LUCAS MERÇON / Fluminense/Divulgação

Fluminense e Flamengo começam a decidir a partir das 21h45min de desta quarta-feira (25) no Maracanã uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram em seis oportunidades – quatro vezes pelo Carioca e duas pelo Brasileirão –, com quatro vitórias do Flamengo e dois empates.

Para tentar vencer o seu rival pela primeira vez na temporada, o Fluminense, mandante desta noite, terá o retorno do seu artilheiro. Com 30 gols em 50 partidas, Henrique Dourado volta à equipe após ser poupado na partida contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. O atacante ainda é um dos vice-artilheiros da Copa Sul-Americana, com quatro gols.

– Em alguns jogos (contra o Flamengo, nesta temporada) fomos superiores e deixamos a vitória escapar no fim. O Flamengo respeita a nossa equipe, como nós respeitamos eles. É uma boa oportunidade para que possamos vencer e classificar – projetou Dourado.

Ao contrário do Fluminense, que entrou ainda na primeira fase da Copa Sul-Americana – para chegas às quartas teve de passar por Liverpool-URU, Universidad de Quito e LDU –, o Flamengo ingressou na competição já na segunda fase. Apesar de ser eliminada na fase de grupos da Libertadores, a equipe carioca garantiu a terceira colocação, o que dá direito à uma vaga na segunda competição de maior expressão no continente, onde precisou passar por Palestino e Chapecoense para chegar às quartas.

Caso mantenha o bom retrospecto contra o rival carioca na noite desta quarta, dará um passo importante em busca da sua primeira semifinal de Copa Sul-Americana na sua história. Para isso, porém, o técnico Reinaldo Rueda terá desfalques importantes.

Com dores no músculo posterior da coxa esquerda, o peruano Paolo Guerrero ficará de fora do clássico. Assim como o colombiano Orlando Berrío, que teve uma ruptura no tendão do joelho contra o Bahia e para por aproximadamente oito meses. A boa notícia é o retorno do atacante Vinícius Ju’nior, recuperado de uma torção no joelho sofrida contra a Ponte Preta no início do mês.

– É um rival com muito boa estrutura. Todos conhecem as debilidades e as fortalezas de cada um. Não há mistério. Vamos fazer jogo inteligente contra o Fluminense – projetou Rueda.

Quem passar pelo confronto carioca enfrentará Sport ou Junior Barranquilla, que começam a busca por uma vaga na semifinal da noite desta quinta-feira (26), na Ilha do Retiro.