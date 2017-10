Independiente da Argentina e o colombiano Junior Baraquilla estão a um passo das semifinais da Copa Sul-americana após vencerem as partidas de ida na semana passada, enquanto Racing, Libertad, Flamengo e Fluminense entram em campo sem nada a perder no torneio continental.

Maior vencedor da Libertadores com sete títulos, o Independiente quer o bicampeonato da "Sula". Na partida de ida contra o Nacional do Paraguai, goleou com autoridade por 4 a 1 e praticamente se garantiu na próxima fase.

Depois do título da competição em 2010, a equipe atravessa uma seca de conquistas e quer recuperar o passado de glórias com uma vaga entre os quatro melhores do torneio.

"Se a diferença é boa, no futebol as coisas nunca estão decididas", avaliou o técnico Ariel Holan. "

Se a equipe confirmar a vantagem e avançar, encara o vencedor do confronto entre o Libertad de Assunção e o rival Racing, que perdeu por 1 a 0 no primeiro jogo, disputado no Paraguai.

"Estamos a 90 minutos das semifinais. Isso vai ser bom para o crescimento do nosso futebol", avaliou o zagueiro Paulo da Silva do Libertad.

O Sport, por outro lado, jogou mal em casa e foi surpreendido pelo Junior Barranquila ao perder por 2 a 0. O resultado poderia ter sido ainda maior e praticamente definitivo, desempenho que evidenciou a ineficiência do trabalho do treinador Vanderlei Luxemburgo. O "professor" acabou demitido após o apito final.

"Criamos oito chances de gol e só aproveitamos duas. O Junior fez o melhor jogo da temporada, mas se quisermos chegar às semifinais precisamos ir atrás do jogo", garantiu o técnico Julio Comesaña.

O auxiliar-técnico Daniel Paulista assumiu o time pernambucano e iniciou a passagem com derrota por 4 a 3 em casa para o Coritiba, na partida de domingo passado pelo Brasileirão.

E os colombianos ainda vão ter um "reforço" inesperado. Por conta do perigoso flerte com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Sport decidiu poupar Diego Souza, André e Rithely na Sul-Americana.

Se conseguir superar as adversidades e avançar com vitória fora de casa, o Sport vai encarar o vencedor do duelo entre Flamengo e Fluminense na semifinal.

No primeiro Fla-Flu da eliminatória, os rubro-negros aproveitaram as chances e venceram por 1 a 0 no Maracanã. Na quarta, os times voltam ao estádio para a batalha final, em que o tricolor precisa marcar para se recuperar do gol sofrido "em casa".

-- Programa dos jogos de volta pelas quartas de final da Copa Sul-americana 2017 (entre parênteses os resultados da ida):

- Quarta-feira:

Em Buenos Aires: Racing (ARG) - Libertad (PAR) (0-1)

No Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) - Fluminense (BRA) (1-0)

- Quinta-feira:

Em Buenos Aires: Independiente (ARG) - Nacional (PAR) (4-1)

Em Barranquila: Junior (COL) - Sport Recife (BRA) (2-0)