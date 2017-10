Aos 18 anos, Mick Schumacher não brilhou na primeira temporada da F3, mas manteve o sonho de repetir os passos do pai Michael Schumacher na Fórmula 1, revelou o jovem em conversa à agência alemã SID, filial da AFP.

"Sim, meu objetivo continua sendo a F1", indicou Mick ao final de temporada em que subiu apenas uma vez no pódio. O piloto terminou em 12º lugar na classificação geral.

"Me concentro em mim mesmo e não olho os demais pilotos. Cada um avança no seu ritmo e não é algo comparável", aludindo à Lance Stroll (18 anos) ou Max Verstappen, que correu o primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 com 17 anos.