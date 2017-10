O segundo melhor tenista do ranking chegou ao 95º título na história do circuito. A vitória veio sobre o algoz nas quartas de final do US Open, em setembro, a última derrota de Federer.

Há duas semanas, o suíço já tinha conseguido superar Del Potro na semifinal do Masters 1000 de Xangai e terminou campeão do torneio.

Nos confrontos diretos, Federer domina o duelo contra Del Potro com 18 vitórias contra 6 do argentino.

O título deixa viva a possibilidade do suíço terminar o ano na frente do rival Rafael Nadal no topo do circuito. Ainda restam o Masters 1000 de Paris, que começa na segunda-feira, e o ATP Finals, a partir do dia 19 de novembro, para Federer tirar a diferença de pontos do espanhol.