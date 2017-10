Em um duelo muito aguardado pelos fãs do tênis, o suíço Roger Federer, número dois do ranking mundial, derrotou o espanhol Rafael Nadal, líder da classificação da ATP, por 6-4 e 6-3 na final do Masters 1000 de Xangai.

Este é o sexto título do suíço na temporada. Com o resultado, Federer acabou com uma invencibilidade de 16 partidas de Nadal, incluindo as vitórias para conquistar o Aberto dos Estados Unidos e o Torneio de Pequim.

O suíço foi superior durante a todo o confronto, o duelo de número 38 entre os dois gigantes do tênis, que tem um balanço de 23-15 favorável ao espanhol - Federer, no entanto, venceu os quatro jogos entre os dois em 2017.

Em uma quadra muito rápida, Federer fechou a partida em 1 hora e 12 minutos.

"Nunca pensamos que teríamos o ano que tivemos" reconheceu Federer ao final do jogo, aludindo à excelente temporada que os dois viveram.

"É bonito compartilhar esta pista com você e espero que existam mais ocasiões nos torneios restantes", acrescentou o suíço.

- 3.000 pontos em jogo -

"Foi um prazer jogar contigo hoje", concluiu o campeão no estádio Qizhong Tennis Center, que fechou o teto retrátil por causa da chuva.

Este é o título de número 94 na vitoriosa carreira do suíço. Este ano ele conquistou o Aberto da Austrália e Wimbledon, além dos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, agora o de Xangai, e o torneio de Halle.

"Hoje você fez uma partida fantástica. Então parabéns, muitas felicidades", parabenizou Nadal com esportividade.

Federer empatou com Ivan Lendl em número de títulos na Era Aberta (desde 1968). Agora está atrás apenas de Jimmy Connors (109 títulos).

Com a vitória, o suíço mantém a esperança de terminar o ano como o número 1 do mundo, apesar da vantagem de 1.960 pontos de Nadal no ranking.

Restam 3.000 pontos em disputa nos torneios da Basileia (500), Paris (1000) e Finals (1500). Mas se Federer prosseguir com seu nível, sem dores nas costas, tudo é possível.

Três anos após seu primeiro título em Xangai, o suíço voltou a triunfar no Masters chinês.

Este é o 27º título de Federer em torneios da categoria Masters 1000. O recorde pertence a Nadal e ao sérvio Novak Djokovic, ambos com 30 troféus.