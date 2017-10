O Barcelona vai exibir cartazes no Camp Nou pedindo "diálogo" e "respeito", nesta quarta-feira, antes do jogo contra o Olympiacos pela Liga dos Campeões.

Antes do duelo, "as palavras 'Diàleg, respecte i esport' (Diálogo, respeito e esporte, em catalão) vão estar acompanhadas de um escudo do FC Barcelona, como demonstração do posicionamento do Clube diante a situação que vive a Catalunha", afirmou a equipe em comunicado nesta terça-feira.