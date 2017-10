Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Com 56 pontos e provisoriamente na vice-liderança da Série B, o Paraná vai se aproximando do acesso. O objetivo, que é um sonho do clube nos últimos dez anos, vai se materializando muito por conta de dois aspectos: a campanha dentro de casa - o time é o melhor mandante da competição - e a arrancada no segundo turno.

Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Vila Nova, última terça-feira, em Curitiba, o Paraná chegou a impressionante marca de dez vitórias seguidas como mandante na Série B. Desta forma, o aproveitamento da equipe neste quesito é de 85,4% na competição (13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota).

O bom aproveitamento em casa, é claro, repercute diretamente nas arquibancadas. O Paraná tem a terceira melhor média de público da Série B, com 8.888 pagantes por jogo - atrás apenas de Internacional e Ceará. Desta forma, a relação entre time e torcida é a melhor possível.

- A torcida tem muitos méritos nisso tudo. Até falei no fechamento, antes de entrarmos em campo, que não tem grito mais bonito que o de "Guerreiro, time de guerreiro". É muito difícil hoje em dia uma torcida gritar isso. E isso demonstra a confiança que eles têm no nosso grupo - aponta o técnico Matheus Costa, do Paraná Clube.

Se no primeiro turno os pontos do Paraná aconteciam basicamente em casa, no returno a equipe achou uma maneira de jogar fora de casa. Tanto é que somou oito de 18 pontos disputados como visitante. Desta forma, a campanha do time no segundo turno é a melhor da Série B: nove vitórias, dois empates e duas derrotas.