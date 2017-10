O Monaco, vice-líder do Campeonato Francês, colocou um pouco de pressão no líder Paris Saint-Germain, que no domingo visita o arquirrival Olympique em Marselha, ao derrotar por 2 a 0 o Caen neste sábado, em partida em que o colombiano Radamel Falcao voltou a marcar.

Falcao foi o autor do segundo gol do Monaco na partida, convertendo pênalti aos 14 minutos do segundo tempo.

Antes, Baldé Keita foi responsável por abrir o placar aos 21 minutos de jogo, finalizando com categoria um rápido contra-ataque.

O Monaco chegou assim a 22 pontos na competição, três a menos que o líder PSG, que fecha a 10ª rodada visitando o Olympique (4º) no estádio Velodrome de Marselha.

Falcao continua impressionando neste início de temporada e se isolou ainda mais na artilharia da Ligue 1: tem agora 13 gols, cinco a mais que o uruguaio do PSG Edinson Cavani.

A vitória serve também para o Monaco recuperar a confiança, após encadear quatro jogos sem ganhar e duas derrotas seguidas, por 3 a 2 para o Lyon na Ligue 1 por 2 a 1 contra o Besiktas na Champions. O clube monegasco não vencia desde o confronto com o Lille (4-0) em 22 de setembro.

O Caen (9º) permanece na zona intermediária da tabela, com cinco vitórias e cinco derrotas. O time da Normandia tem uma dado peculiar nesta temporada: sempre vence quando abre o placar e sempre perde quando o adversário marca primeiro. Neste sábado não foi diferente.

Outras cinco partidas foram disputadas neste sábado, com destaque para a derrota do Lille (19º) por 1 a 0 para o Rennes (15º), complicando a situação do técnico argentino Marcelo Bielsa.

Já o Nantes derrotou por 2 a 1 o Guingamp (11º) e assumiu provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Espanhol, que vale uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Saint-Etienne - Montpellier 0 - 1

- Sábado:

Monaco - Caen 2 - 0

Rennes - Lille 1 - 0

Nantes - Guingamp 2 - 1

Amiens - Bordeaux 1 - 0

Angers - Toulouse 0 - 1

Metz - Dijon 1 - 2

- Domingo:

(11h00) Nice - Strasbourg

(13h00) Troyes - Lyon

(17h00) Olympique de Marselha - Paris SG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 25 9 8 1 0 29 6 23

2. Monaco 22 10 7 1 2 26 12 14

3. Nantes 20 10 6 2 2 9 7 2

4. Olympique de Marselha 17 9 5 2 2 18 15 3

5. Saint-Etienne 17 10 5 2 3 13 10 3

6. Lyon 16 9 4 4 1 20 15 5

7. Bordeaux 16 10 4 4 2 16 15 1

8. Montpellier 15 10 4 3 3 8 6 2

9. Caen 15 10 5 0 5 7 8 -1

10. Toulouse 14 10 4 2 4 11 15 -4

11. Guingamp 13 10 4 1 5 12 14 -2

12. Angers 12 10 2 6 2 14 12 2

13. Troyes 12 9 3 3 3 9 9 0

14. Nice 10 9 3 1 5 12 14 -2

15. Rennes 9 10 2 3 5 12 15 -3

16. Amiens 9 9 3 0 6 5 11 -6

17. Dijon 9 10 2 3 5 13 20 -7

18. Strasbourg 6 9 1 3 5 9 17 -8

19. Lille 6 9 1 3 5 6 14 -8

20. Metz 3 10 1 0 9 5 19 -14