Os 'Toffees' de Ronald Koeman jogaram mal e saíram atrás aos 37 minutos do segundo tempo, com gol do francês Anthony Knockaert. No entanto, os anfitriões cometeram pênalti bobo e Wayne Rooney empatou aos 45 minutos para definir o resultado.

O time de Liverpool só venceu um dos últimos seis jogos. No início de outubro, o acionista majoritário do clube, Farhad Moshiri, garantiu que o técnico Koeman tem "apoio total".

No outro jogo do dia, Southampton (10º) e Newcastle (9º) empataram em 2 a 2. O time da casa contou com dois gols do italiano Manolo Gabbiadini, enquanto o time do técnico espanhol Rafael Benítez marcou com Isaac Hayden e Ayoze.