Rubens Chiri / saopaulofc.net/Divulgação

Em situações opostas na classificação, São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 17h, no Estádio do Pacaembu, em um dos principais jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro turno, as equipes se encontraram no Rio de Janeiro com vitória do Flamengo por 2 a 0. A derrota rendeu ao São Paulo o ingresso na zona de rebaixamento do Brasileirão de 2017 pela primeira vez e, no dia seguinte, a demissão do técnico Rogério Ceni.

Tentando fugir do primeiro descenso da sua história, o São Paulo trouxe Dorival Junior dois dias depois da demissão de Ceni. À frente da equipe paulista, o novo técnico tem 17 jogos, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas – aproveitamento de 45%. Na última rodada, o Tricolor foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã por 3 a 1. Resultado que deixa o São Paulo na 15ª colocação, com 21% de chance de ser rebaixado para a Série B.