Agência RBS

Ao nascer, nós já ouvimos a primeira mentira. Primeiro, a gente toma uns tapas na bunda e nos dizem que o mundo vai ser um lugar melhor do que o ventre de nossas mamães. Depois, as ilusões vão se acumulando: Bicho Papão, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, primeira namorada... mas o nosso cérebro aos poucos vai compreendendo como as coisas funcionam e nos alertando para não acreditar em tudo.

Eu detesto ser enganado, talvez por isso considere “O Sexto Sentido” um dos filmes mais marcantes da minha vida. Lembram da história? É aquele drama que a gente só descobre na última cena que o Bruce Willis está morto (perdão pelo spoiler). Como eu não percebi durante o filme? Logo eu, que me considero esperto, em nenhum momento me dei conta de que o guri na verdade estava vendo e conversando com um fantasma. Depois do filme, decidi redobrar minha atenção, desconfiar de tudo, e prometi que jamais seria iludido facilmente.

Talvez por isso quase caí da cadeira quando li os jornais esta semana. Passei a vida ouvindo de amigos, vizinhos, parentes e colegas histórias sobre o incrível Grêmio campeão do mundo em 1983. Confesso que sempre senti uma certa inveja do pioneirismo do nosso tradicional rival.

Agora descubro que, para a Fifa, o Mundial do Grêmio nunca existiu. Aquele amistoso no Japão em 1983 é considerado um simples "torneio intercontinental".