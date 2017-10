A estrela do Tottenham Harry Kane não enfrentará neste sábado o Manchester United, pelo Campeonato Inglês, devido a dores na coxa, revelou nesta sexta-feira o técnico argentino Mauricio Pochettino.

Kane, 24 anos, foi substituído a três minutos do apito final do duelo do último domingo contra o Liverpool, uma partida vencida pelo Tottenham por 4 a 1.