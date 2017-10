Embora a vantagem do Corinthians na liderança do Brasileirão tenha caído para seis pontos ao final desta 30ª rodada, o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, mostra otimismo ao falar sobre a chance de conquistar o campeonato. Para o dirigente, o Timão "fatalmente será campeão".

- Vamos partir para ganhar o jogo da Ponte (domingo, em Campinas). Se não der, ganhamos o próximo. O Corinthians não vai perder a cabeça, está no caminho certo e fatalmente vai ser campeão - afirmou Adauto, em entrevista à Fox Sports, após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Botafogo.

Adauto ainda prevê desespero "daqueles que torcem contra" o Timão. Na liderança, o Corinthians tem 59 pontos, seis a mais que Palmeiras e Santos.

- É jogo a jogo, esquecemos os que passaram, vamos focar nos próximos. Esquecemos o que se passou, os jogadores sabem o seu potencial. Aqueles que torcem contra, vão continuar torcendo contra e vão terminar o ano desesperados - provocou o dirigente.

O Corinthians volta a campo no domingo, às 17h, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 31ª rodada do Brasileirão.