O Cagliari anunciou o uruguaio Diego López como novo treinador da equipe, nesta quarta-feira, depois da demissão de Massimo Rastelli do comando da equipe da Serie A na última terça.

López assinou contrato até junho de 2019, segundo comunicado do clube.

Depois da primeira passagem como técnico do Cagliari, López comandou o Bologna na Serie B e teve breve tempo no comando do Palermo na última temporada.