Demitido do Juventude após quatro derrotas consecutivas, o técnico Gilmar Dal Pozzo se manifestou através de nota oficial a respeito de sua saída do clube. O treinador agradeceu a oportunidade de trabalhar no Jaconil, disse sair "de cabeça erguida" e lembrou que cumpriu o objetivo da direção de manter a equipe na Série B do Brasileirão.

Leia a nota na íntegra:

"Infelizmente neste sábado (22) fui comunicado do meu desligamento e de toda nossa comissão técnica do Esporte Clube Juventude. Quero através desta agradecer pela oportunidade de ter estado à frente de uma grande entidade, em especial ao presidente Roberto Tonietto, que com uma gestão responsável e séria, remodelou o Clube e o recolocou no cenário nacional.

Quando de minha contratação, nas últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o time apresentava riscos de rebaixamento. Classificamos entre os oito, mesmo com todos os problemas enfrentados. Tivemos também a incumbência de montar o grupo para a disputa do Brasileiro e recebemos como missão única, a manutenção na Série B para 2018, visto que os anos anteriores foram de dificuldades disputando as divisões inferiores. Ao longo de sete rodadas lideramos a competição, atingimos uma marca até então impensada e potencializamos com muito trabalho os números propostos. O Juventude se permitiu sonhar com o G4 justamente pela boa campanha desempenhada.