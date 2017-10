Será nesta terça-feira a 8ª edição da Copa Rudder de Judô que reunirá 275 participantes. O evento no Ginásio do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) ocorre uma vez no ano, está marcado para 18h e faz parte do Projeto Futuro Seguro, iniciativa da Rudder Segurança há mais de 10 anos.