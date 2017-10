Por meio de um porta-voz, o grupo BeIN Media informou à AFP neste sábado que o contratos dos direitos de meios de comunicação para as Copas do Mundo de 2026 e 2030, investigados pela justiça suíça por corrupção, foram "o mais vantajoso possível" para a Fifa.

Na quinta-feira, a justiça suíça revelou que está investigando corrupção do presidente da BeIn Media, Nasser Al-Khelaifi, e do ex-secretário geral da Fifa, Jérôme Valcke na "relação de concessão de direitos de meios de comunicação para as Copas do Mundo de futebol".