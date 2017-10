D'Alessandro tem 13 títulos com a camisa do Inter

A partida da tarde deste sábado (28) entre Inter e Ceará, no estádio Beira-Rio, além de aproximar o Colorado do retorno à Série A do Brasileiro, irá marcar mais um número importante na carreira de D'Alessandro.

Desde sua estreia em 13 de agosto de 2008 contra o Grêmio, pela Copa Sul-Americana, quando atuou com a camisa 15, o capitão colorado já atuou em 386 oportunidades. Ao entrar em campo diante dos cearenses, D'Alessandro irá se igualar a Paulo Roberto Falcão e Carlitos, tornando-se o 11º jogador da história do clube a atingir tal marca.

No dia 3 de novembro, mais uma vez no Beira-Rio, contra o CRB, o jogador de 36 anos passará a ser o nono no ranking com mais atuações com a camisa vermelha. Desde sua estreia, ele marcou 84 gols e conquistou 13 títulos, sendo os mais importantes a Copa Libertadores da América de 2010 e a Copa Sul-Americana de 2008.