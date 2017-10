Ivan Storti / Santos/Divulgação

O Santos realizou nesta sexta-feira o último treino antes de ir ao Pacaembu, no sábado, para encarar o São Paulo, pela 31ª rodada, do Campeonato Brasileiro. Com exceção de Zeca, que não deve mais atuar pelo clube, o treinador contou com todos os titulares à disposição e deverá ter três novidades em relação ao time que venceu o Atlético-GO na última rodada. Mesmo assim, há dúvidas.

Levir Culpi ainda vai definir se altera a formação tática da equipe e joga com três volantes ou se mantém o esquema habitual, o 4-2-3-1, com dois pontas abertos e dois volantes. Em campo, após o tradicional rachão das vésperas da partida, o técnico comandou trabalho tático de bola parada.

A interrogação na cabeça do treinador se deve ao fato de contar com a volta de Renato, mas não querer sacar Alison ou Matheus Jesus do time. Se os três meio-campistas iniciarem a partida, Copete seria a ausência no ataque.





Se decidir manter a maneira de jogar, Alison iria para o banco de reservas, para Matheus Jesus formar dupla com Renato.

Portanto, o Peixe deve ir a campo com Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Até a última rodada, Victor Ferraz e Bruno Henrique eram desfalques por lesão. Renato começou no banco pois ainda estava sem ritmo de jogo.