Boulogne-Sur-Mer, França – A estrada de volta para o futebol profissional começa no escuro.

Duas horas antes do amanhecer, no primeiro domingo de setembro, um grupo de meninos de 11 e 12 anos se espremia em uma van na frente da casa de seu treinador, em Londres, para iniciar uma jornada de trabalho de 17 horas. Alguns acordaram às duas da madrugada para chegar ao local por volta das quatro, e a maioria não sai do automóvel até ela fazer uma parada em um estacionamento na França, cinco horas mais tarde.

Só então saem, com cara de sono, no Complexe de la Waroquerie, complexo desportivo nesta cidade costeira. Sua participação na Copa Chti, torneio juvenil competitivo, é a última parada no que para a maioria será uma jornada improvável (e em muitos casos, infrutífera) rumo a uma carreira de futebol profissional.

Vários meninos vestindo a camisa azul celeste do clube, o Focus Football, já passaram por uma grande decepção: liberados pelos maiores clubes da Inglaterra antes de chegarem à adolescência, eles agora trabalham em um programa de desenvolvimento que utiliza as quadras esportivas de uma escola, muito diferente das academias bem cuidadas dos times da primeira divisão, ou Premier League.

O Focus Football é dirigido por Sean Daly, ex-funcionário durão, mas bem relacionado do Chelsea e do Tottenham. Aos 28 anos, construiu sua reputação ressuscitando as "carreiras" de crianças, algumas de até oito anos, que já ouviram alguém lhes dizer que não são boas o suficiente para jogar futebol de nível de elite. Seus antecedentes e seus vários contatos são a razão pela qual muitos desses meninos vieram com ele para a França, e é por isso que alguns dos membros de suas famílias também fizeram essa viagem.

Nisar Bhatti é um deles, encostado em uma grade do lado de um campo onde seu filho, Iyad está prestes a entrar em campo pela equipe sub-11 do Focus. Antes da partida, as equipes fazem fila sob uma marquise, projetada para se parecer com o túnel pelo qual os jogadores entram em campo ao som inconfundível do hino da Liga dos Campeões.

"Sua mente voa", disse Nisar Bhatti sobre a possibilidade de o filho jogar na verdadeira Liga um dia. Quando Iyad faz um passe perfeito para um companheiro de equipe marcar um gol de cabeça, seu pai exclama: "Vai, Iyad!", antes de se virar e dizer, apenas meio brincando: "O sonho voltou".

Os números

As chances, claro, não favorecem os jovens jogadores, seja no Focus ou nas academias da Premier League, para que um dia se tornem profissionais de alto nível.

"A estatística relevante aqui é que cerca de um terço de um por cento de todos os meninos que entram em uma academia aos nove anos vai ganhar a vida jogando futebol", disse Michael Calvin, que escreveu um livro sobre a economia da academia de jovens.

Calvin disse que o número é ainda menor –"apenas 180 dentre 1,5 milhão que estão jogando futebol juvenil organizado na Inglaterra" – devem jogar um único minuto na Premier League.

Daly, que já ajudou clubes a tomar essas decisões, sabe disso melhor do que muita gente. É por isso que ele lembra seus meninos, com uma mistura de realismo e psicologia motivacional, a luta que têm pela frente.

"A maioria de vocês não vai aguentar; as estatísticas são claras. E posso garantir que não conseguirão ir longe se não trabalharem duro, se não se dedicarem em cada treino, em cada jogo", ele diz à equipe no vestiário apertado com piso de concreto em Boulogne.

Mesmo assim, independentemente da mensagem, o sonho de uma criança é um poderoso motivador.

À primeira vista, as regras que regem os jovens jogadores do futebol inglês são rígidas: as equipes podem contratá-los para suas academias já aos nove anos, mas só podem formalizar o acordo através de um contrato profissional aos 16.

Porém, o uso de incentivos para forjar conexões e lealdade não é incomum. Alguns clubes se oferecem para pagar a escola particular de seus jogadores, e até mesmo a de seus irmãos. Regularmente, há abusos nos pagamentos legítimos de subsídios de viagem – uma maneira de dar dinheiro aos jogadores menores de idade, contrariando as regras –, e o roubo de jogadores promissores de clubes rivais é uma atividade comum; por isso, o Huddersfield, promovido para a Premier League nesta temporada, encerrou recentemente seus programas para jogadores menores de 16 anos.

Uma última chance

Há certos riscos na assinatura de contratos entre jovens e equipes. Para cada ano que a criança passa em uma academia, o time pode exigir uma compensação de um rival, caso o pai deseje uma mudança de clube. Essa quantia vai crescendo despercebidamente, ano após ano, e pode chegar aos seis dígitos quando a criança fizer 16, efetivamente prendendo o menino a um clube no momento em que ele está livre para tomar suas próprias decisões de carreira.

Daly e o Focus Football, além de outros grupos semelhantes, oferecem um caminho alternativo. Os jogadores do Focus são uma mistura: meninos cujos pais se recusaram a assinar contratos, mantendo assim suas opções abertas, mas dando aos clubes pouca razão para investir neles, e aqueles que o fizeram, mas que acabaram sendo liberados após um ou dois anos, até mais.

A fé que os pais depositam em Daly, que diz que não ganha dinheiro quando os jogadores do Focus assinam com equipes profissionais, se deve à sua capacidade técnica, mas também a seus contatos.

"Ele vai prepará-lo, porque conhece todas as academias, sabe o que elas exigem. Ele só os aceita quando estão prontos", disse Alex Quarcoo, proprietário de um salão de beleza cujo filho, Malachi, se juntou ao Focus depois de ter sido liberado pelo Tottenham, após três anos.

Segundo Quarcoo, jogadores e pais vêm porque não estão prontos para desistir de seus sonhos. "Vejo assim: de uma forma ou de outra, queremos que nossos filhos voltem", disse Quarcoo.

Que fique bem claro que o Focus não é uma instituição de caridade. A maioria dos pais gasta quase US$100 por mês para que o filho participe de duas sessões de treino e jogue uma vez por semana. Os melhores são convidados a participar de uma sessão do chamado grupo de elite.

E Daly é severo, o que pode parecer chocante, já que seus meninos são tão jovens. "Não pare a van. Não quero saber se tem alguém com enjoo. Eles têm que aprender a ser mentalmente fortes", rugiu ele pelo telefone a caminho de França.

Mais tarde, depois que o goleiro da equipe sub-11 cometeu um erro em um jogo no início do torneio, Daly tirou o rapaz do jogo seguinte.

"Ele é sempre direto e sempre diz que levará os interesses da criança a sério. Provou isso durante os últimos quatro ou cinco anos", disse Damian Kelly, que, com seu talentoso filho de 12 anos, Kyle, viaja 65 quilômetros para jogar pelo Focus.

Algumas semanas mais tarde, antes de um treino do Focus em Londres, Claude Smith-Kabanda, de 11 anos, refletiu sobre a viagem. Ele estava prestes a completar seu primeiro mês no ensino fundamental, porém suas maiores aspirações permanecem inalteradas. Confessa que a viagem para a França foi um desafio, mas sua crença em si mesmo não estava abalada.

E disse: "Acho que vou conseguir".