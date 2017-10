O Colônia, lanterninha da Bundesliga, somou seu segundo ponto nesta temporada ao empatar sem gol com o Werder Bremen, penúltimo colocado, neste domingo pela 9ª rodada da competição.

Quinto colocado na última temporada, o Colônia ainda não conseguiu vencer uma partida sequer na atual edição e também aparece na lanterna de seu grupo na Liga Europa com três derrotas em três jogos, uma situação catastrófica em ambos os casos.

Em outra partida deste domingo, o Freiburg (15º) segue sem conseguir se afastar da zona de rebaixamento, após empatar em 1 a 1 em casa com o Hertha Berlim (11º).

Quem também segue correndo riscos de rebaixamento é o Wolfsburg (14º), que foi buscar um empate em 1 a 1 com o Hoffenheim (4º) graças a um gol nos acréscimos de Ohis Felix Udiokhai. Hermen Demirbay havia aberto o palcar para o Hoffenheim.

Os clubes que mandam na tabela entraram em campo no sábado. O líder Borussia Dortmund empatou em 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt e viu o Bayern de Munique, que venceu por 1 a 0 o Hamburgo, o alcançar na tabela, ambos com 20 pontos.