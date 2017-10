O líder Manchester City manteve o ritmo de vitórias na 10ª rodada da Premier League, neste sábado, ao superar o West Brom (14º) por 3 a 2 e abrir cinco pontos de vantagem para o Manchester United (2º), que superou o Tottenham (3º) por 1 a 0.

Com menos brilhantismo de outros jogos, os comandados do técnico espanhol Pep Guardiola abriram placar com o alemão Leroy Sané, aos 10 minutos do primeiro tempo, cederam o empate três minutos depois com gol de Jay Rodríguez, e voltaram à frente com o brasileiro Fernandinho chutando de fora da área, aos 15.

Na segunda etapa, Raheem Sterling ampliou, aos 19, mas Matt Phillips diminuiu após erro do argentino Otamendi no fim do jogo, aos 47.

O time abriu cinco pontos de vantagem para o rival United, que superou os Spurs no duelo dos perseguidores do líder.

Depois de um jogo equilibrado e com poucas chances de gol, o francês Anthony Martial apareceu em velocidade após de desvio do belga Romelu Lukaku, para fazer o único gol do jogo aos 36 minutos do segundo tempo.

Os Spurs sentiram falta do craque Harry Kane, desfalque por conta de dores no músculo isquiotibial da coxa.

O Chelsea (5º) visita o Bournemouth (19º) pelo último jogo do dia.

-- Resultados dos jogos da 10ª rodada da Premier League:

- Sábado:

Manchester United - Tottenham 1 - 0

Arsenal - Swansea 2 - 1

Crystal Palace - West Ham 2 - 2

Liverpool - Huddersfield Town 3 - 0

West Bromwich - Manchester City 2 - 3

Watford - Stoke 0 - 1

(14h30) AFC Bournemouth - Chelsea

- Domingo:

(11h30) Brighton and Hove Alb - Southampton

(14h00) Leicester - Everton

- Segunda-feira:

(18h00) Burnley - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 28 10 9 1 0 35 6 29

2. Manchester United 23 10 7 2 1 23 4 19

3. Tottenham 20 10 6 2 2 19 7 12

4. Arsenal 19 10 6 1 3 19 13 6

5. Chelsea 16 9 5 1 3 17 10 7

6. Liverpool 16 10 4 4 2 17 16 1

7. Watford 15 10 4 3 3 15 18 -3

8. Newcastle 14 9 4 2 3 10 8 2

9. Burnley 13 9 3 4 2 8 9 -1

10. Southampton 12 9 3 3 3 8 9 -1

11. Huddersfield Town 12 10 3 3 4 7 13 -6

12. Brighton and Hove Alb 11 9 3 2 4 9 10 -1

13. Stoke 11 10 3 2 5 11 20 -9

14. West Bromwich 10 10 2 4 4 9 13 -4

15. Leicester 9 9 2 3 4 12 14 -2

16. West Ham 9 10 2 3 5 10 19 -9

17. Swansea 8 10 2 2 6 7 12 -5

18. Everton 8 9 2 2 5 7 18 -11

19. AFC Bournemouth 7 9 2 1 6 6 13 -7

20. Crystal Palace 4 10 1 1 8 4 21 -17

./bds/pm/fa