Nesta terça, com a presença do presidente grego Prokopis Pavlopoulos e do presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach, o último carregador da chama Ioannis Proios, campeão de saltos de esqui, recebeu a chama do sul-coreano Kim Ki-hoon, campeão olímpico de patinação em velocidade de pista curta, e acendeu a tocha olímpica.