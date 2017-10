O tenista de 26 anos, que se viu obrigado a desistir do torneio de Tóquio no início do mês devido a uma lesão no tornozelo, anunciou que não disputará as duas últimas competições de seu calendário, o torneio de Viena (23-29 de outubro) e o Masters 1000 de Paris (30 de outubro-5 de novembro).