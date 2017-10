"Foram muitos anos de trajetória esportiva nos quais colocamos o corpo a 100% em muitas situações e no limite em outras", explicou Beitia em coletiva de imprensa em Santander, no norte da Espanha.

Beitia encerra sua carreira esportiva após conquistar o ouro olímpico no Rio de Janeiro no ano passado. No Mundial de atletismo de Londres-2017 terminou na última colocação na final do salto em altura.