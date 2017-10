Caen e Montpellier se tornaram os primeiros times classificados para as oitavas de final da Copa da Liga francesa, nesta terça-feira, após vencerem Lorient (1-0) e Guingamp (2-0), respectivamente.

No único duelo entre times da Ligue 1, o Montpellier venceu graças aos gols do senegalês Souleymane Camara (minuto 20) e do beninês Casimir Ninga (71).