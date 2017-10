Reinaldo Reginato / Agência Lancepress!

Com a derrota do Corinthians e a vitória do Grêmio, a diferença entre os dois no Brasileirão caiu para nove pontos. Entre eles, claro, está o Santos que jogaria ontem à noite e pode se aproximar ainda mais do líder. Com essa possibilidade de aproximação e a partida contra o Corinthians amanhã, ressurgiu a possibilidade, como escrevi na segunda-feira, de voltar a sonhar com o título nacional.

Particularmente, considero na verdade um sonho. Mas, às vezes, o sonho se transforma em realidade, mesmo numa situação tão complicada como essa. Porém, a discussão que foi reaberta diz respeito se o Grêmio deve jogar contra o Palmeiras, no domingo, com titulares ou reservas. Isso, em razão do jogo da quarta-feira da semana que vem, contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores.

Estou entre aqueles que privilegiam escancaradamente a Libertadores, por tudo o que ela representa. Porém, raciocinem comigo: se o grande Tricolor vencer o Corinthians na quarta-feira, altera-se sobremaneira a perspectiva do Brasileirão. Em situação comum, com certeza, pouparia jogadores. Mas, excepcionalmente, chegando a seis pontos do líder, penso que vale a pena arriscar, até porque Luan precisar reencontrar a melhor forma antes do jogo da Libertadores.

Tudo passa pelo Itaquerão

Tudo, no entanto, passa pela partida contra o Corinthians. Um simples empate forçosamente fará com que o Grêmio dedique-se inteiramente à Libertadores, deixando para depois a questão de vaga para a próxima temporada via Campeonato Brasileiro.