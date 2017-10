Questionado sobre o segredo de sua longevidade, o goleiro Gianluigi Buffon brincou nesta segunda-feira ao revelar que é muito amigo do presidente da Juventus, antes do jogo da equipe contra o Sporting pela Liga dos Campeões.

"Meu segredo para ainda jogar enquanto Casillas e Julio Cesar estão no banco? Sou muito amigo do presidente e isso ajuda", descontraiu Buffon em coletiva de imprensa nas vésperas do duelo contra o time de Lisboa.