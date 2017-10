Ivan Storti / Santos FC/Divulgação

Depois de quatro jogos o Santos voltará a ter sua principal dupla de ataque para encarar o São Paulo, às 17h, no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique se recuperava de um edema na panturrilha direita e se juntará a Ricardo Oliveira no comando de ataque.

Com a reedição da dupla, o artilheiro do time no ano com 16 gols sonha em balançar as redes pela primeira vez em um clássico desde que chegou ao Peixe, no início desta temporada.

- Graças a Deus, quando não faço gol, ajudo com assistência. Ainda não marquei gol em clássico, quero estar pronto para ajudar meus companheiros. Se eles fizerem gol, vou ficar feliz - disse Bruno Henrique, autor de dez passes para gol na temporada.

Enquanto esteve fora, o camisa 27 viu Ricardo Oliveira marcar três dos cinco gols feitos pelo Alvinegro e gostou de dividir o protagonismo de artilheiro com o capitão.

Agora, o objetivo é somar em busca de mais gols para tentar vencer o rival no Pacaembu.

- Quem ganha é o Santos. O Ricardo foi o cara das partidas enquanto estive fora. É muito bom saber que tenho companheiros que suprem minha ausência. O Ricardo é um centroavante, vive de gol. No jogo contra o Corinthians, lembrando que eu poderia ter feito o gol, eu penso no time e não só em mim. No meu ponto de vista, eu poderia chutar e fazer o gol e no outro ponto o Cássio podia pegar, então passei a bola para ele. E ele também, sempre que tem a oportunidade ele serve os companheiros. Amanhã, se Deus quiser, quem fizer o gol, será importante para nos aproximarmos do nosso objetivo - conclui.