Com brasileiros em todas jogadas decisivas da partida, o Manchester City venceu o duelo contra a Napoli por 2 a 1, nesta terça-feira, enquanto Real Madrid e Tottenham empataram em 1 a 1 e mantiveram suas posições na terceira rodada da Liga dos Campeões.

- Liverpool assume liderança

O Liverpool aproveitou a fragilidade do Maribor para se recuperar em sua visita à Macedônia, atropelando os donos da casa por 7 a 0. O time do técnico alemão Jurgen Klopp contou com gols dos brasileiros Philippe Coutinho (1) e Roberto Firmino (2), que participaram ativamente de quase todos os gols do time.

O egípcio Mohamed Salah fez duas vezes e Oxlade-Chamberlain e Alexandr-Arnold fizeram um cada para completar o placa. O placar é a maior goleada da história do Liverpool em competições europeias. Com o resultado, os Reds assumiram a liderança da chave com cinco pontos.

Na outra partida do grupo, o Sevilla visitou o Spartak Moscou e voltou para a Espanha com resultado terrível. Os Andaluzes foram inferiores aos russos e sofreram goleada de 5 a 1. O brasileiro Luiz Adriano, ex-Internacional, marcou o último gol da vitória dos russos, que entraram na zona de classificação para as oitavas empatado com o Liverpool.

- Grupo E

Spartak Moscou (RUS) - Sevilla (ESP) 5 - 1

Maribor (SLO) - Liverpool (ING) 0 - 7

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 5 3 1 2 0 10 3 7

2. Spartak Moscou 5 3 1 2 0 7 3 4

3. Sevilla 4 3 1 1 1 6 7 -1

4. Maribor 1 3 0 1 2 1 11 -10

- Brasileiros ditam ritmo no City

O Manchester City manteve sua boa fase e venceu a Napoli por 2 a 1. Gabriel Jesus fez o segundo gol do time inglês, que determinou a primeira derrota dos italianos na temporada e manteve a invencibilidade dos comandados do espanhol Pep Guardiola na temporada.

A boa fase é tanta que o goleiro brasileiro Ederson também pegou pênalti que poderia mudar o jogo, quando os Citizens venciam por 2 a 0, aos 37 da primeira etapa. O belga Dries Mertens bateu no meio, o arqueiro da seleção caiu para o lado mas esticou a perna para defender.

Na segunda etapa, Fernandinho deu mais uma chance para os italianos ao calçar Ghoulam dentro da área. Diawara cobrou o pênalti bem e diminuiu a vantagem com um tapa no cantinho de Ederson, que escolheu o canto certo mais não alcançou.

Na outra partida da chave, o Shakhtar Donetsk foi à Holanda para ser um visitante incômodo ao Feyenoord. Os ucranianos venceram por 2 a 1 e se estabeleceram com firmeza na segunda colocação do grupo com seis pontos graças a dois gols do brasileiro Bernard, ex-Atlético Mineiro.

- Grupo G

Feyenoord (HOL) - Shakhtar Donetsk (UCR) 1 - 2

Mánchester City (ING) - Napoli (ITA) 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 9 3 3 0 0 8 1 7

2. Shakhtar Donetsk 6 3 2 0 1 4 4 0

3. Napoli 3 3 1 0 2 5 5 0

4. Feyenoord 0 3 0 0 3 2 9 -7

- Besiktas 100%

Na teoricamente chave mais equilibrada da competição, o Besiktas continua sobrando em relação aos rivais e manteve os 100% de aproveitamento na terceira rodada. A vítima da vez foi o Monaco, fora de casa, em vitória por 2 a 1 no Principado.

O brasileiro naturalizado português Pepe abriu o placar para os visitantes, aos 16 minutos do primeiro tempo, e Arslan ampliou 20 minutos depois. Na segunda etapa, Keita diminuiu aos 4 minutos para definir o placar. Os turcos estão isolados com nove pontos.

Já o Leipzig se aproveitou do apoio da torcida para superar o Porto por 3 a 2 e vencer a primeira partida de Champions League em sua história. O time pulou para a segunda colocação do grupo com 4 pontos.

Orban, Forsberg e Augustin fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Aboubakar e Marcano fizeram para o Dragão do Porto.

- Grupo H

RB Leipzig (ALE) - Porto (POR) 3 - 2

Monaco (FRA) - Besiktas (TUR) 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Besiktas 9 3 3 0 0 7 2 5

2. RB Leipzig 4 3 1 1 1 4 5 -1

3. Porto 3 3 1 0 2 6 6 0

4. Monaco 1 3 0 1 2 2 6 -4

- Real e Tottenham lideram com folga

Na disputa entre os atacantes Cristiano Ronaldo e Harry Kane, melhor para o português. O craque do Real Madrid deixou o dele no empate em 1 a 1 com o Tottenham e manteve os dois times na zona de classificação para as oitavas de final, com 7 pontos cada.

O destaque da partida foi o goleiro francês Hugo Lloris, que fez defesas espetaculares e evitou a vitória dos merengues no Santiago Bernabéu, garantindo um ponto fora de casa.

O gol de Ronaldo colocou o luso na artilharia do torneio ao lado de Kane. Cada um tem cinco gols em três jogos até agora.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund não conseguiu repetir as boas atuações do Campeonato Alemão no torneio continental. O time de Pierre-Emerick Aubameyang apenas empatou em 1 a 1 com o frágil Apoel cipriota. Ambos os times estão na terceira e quarta posições com apenas um ponto.

- Grupo H

APOEL Nicosia (CYP) - Borussia Dortmund (ALE) 1 - 1

Real Madrid (ESP) - Tottenham (ING) 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Tottenham 7 3 2 1 0 7 2 5

. Real Madrid 7 3 2 1 0 7 2 5

3. Borussia Dortmund 1 3 0 1 2 3 7 -4

4. APOEL Nicosia 1 3 0 1 2 1 7 -6